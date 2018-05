Oito em cada dez jovens não protegem a pele

"Ficava a torrar ao sol com óleos"

Marco Carvalho, 39 anos, foi ao médico em maio de 2016, devido a um quisto nas costas. "Já que lá estava, mostrei-lhe também um sinal que tinha por baixo do mamilo", diz o encarregado de construção civil. "Depois de o analisar, pediu-me para passar lá ainda nessa semana e assim foi. Fiz a extração do sinal e, entretanto, veio o resultado da análise que confirmou a suspeita: era melanoma maligno", conta ao CM Marco Carvalho.



O encarregado de construção civil lembra que quando era mais jovem não tinha grandes cuidados com a pele. "Ficava a torrar ao sol com óleos, durante horas, para bronzear mais rápido. Nunca tive atenção aos escaldões que apanhava, nem que fazia parte do grupo de risco por ser muito branquinho", explica. Marco é agora seguido em consultas.



João Maia Silva

Dermatologista na Clínica CUF Alvalade

"Protetor a cada duas horas"

CM: Que características deve ter o protetor solar?

João Maia Silva – A pessoa deve privilegiar produtos contra a radiação ultravioleta A e B e protetores de fator 30 para cima. É importante avaliar a durabilidade do protetor solar e ir aplicando a cada duas horas.

– Como são tratados os cancros da pele?

– O tratamento é iminentemente cirúrgico, ou seja, passa pela extração. No melanoma metastático há um remédio inovador: consegue bloquear as vias mensageiras, dentro das do cancro, incapacitando-as de se multiplicar.

Há ainda o carcinoma espinocelular, que atinge grupos de profissionais expostos ao sol, mas de idade avançada. Surge na face, pescoço, dorso das mãos e pernas e sobre lesões pré-cancerosas.No rastreio nacional de 2017, que observou 1548 pessoas, foram detetados mais de uma centena de cancros da pele, 19 dos quais melanomas. "Este ano estima-se que sejam diagnosticados cerca de 12 mil novos casos de cancros da pele em Portugal", revela João Maia Silva.Há sinais de alerta para o melanoma, como por exemplo: a modificação de um sinal já existente, através do tamanho, forma, cor, aparecimento de comichão, inflamação, ferida ou até hemorragia.Os cancros da pele têm afetado cada vez mais jovens, mas sobretudo mulheres, de acordo com a APCC. Os especialistas destacam as mulheres frequentadoras de solários como as principais vítimas.