Oito idosos com coronavírus recuperam e têm alta do Hospital das Forças Armadas do Porto

Oito idosos que recuperaram do coronavírus tiveram esta terça-feira alta e regressaram aos seus lares.Um grupo de oito idosos dos lares de Famalicão e Vila Real saiu hoje do Hospital das Forças Armadas, Polo do Porto, em direção aos respetivos lares, por já se encontrarem curados da infeção por COVID-19.Estes idosos, um do lar de Vila Real com 86 anos e sete do lar de Famalicão com idades compreendidas entre os 73 e os 88 anos, foram transportados para o Hospital das Forças Armadas, Polo do Porto, nos passados dias 23 e 25 de março, tendo estado este período internados em enfermarias de isolamento, nas quais lhes foi prestado o devido acompanhamento médico.Este apoio surgiu na sequência de um pedido da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. O transporte destes idosos para os lares foi efetuado por ambulâncias das corporações de Bombeiros das zonas envolventes de cada localização.