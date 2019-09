Oito mil quedas em hospitais portugueses nos últimos dois anos

Os hospitais portugueses registaram, em média, nos últimos dois anos, cerca de oito mil quedas de doentes.Os dados, da Direção-Geral da Saúde, mostram que houve uma redução dos números relativamente a 2016, altura em que eram registadas cerca de nove mil quedas.A Entidade Reguladora da Saúde divulgou, na terça-feira, pelo menos quatro deliberações sobre quedas em instituições do Serviço Nacional de Saúde. Numa delas, um doente com cancro, em fase avançada, acabou por morrer dois dias depois de ter caído no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, e de ter fraturado a coluna vertebral.Estava internado para tratamento oncológico.