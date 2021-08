Oito mortos e 2306 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Há mais oito mortos 2306 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas. Cinco dos óbitos foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo(LVT), duas no Norte e uma no Algarve.De acordo com o relatório da DGS, Dos infetados, 874 foram na região Norte, 770 em LVT, 241 no Algarve, 227 no Centro, 129 no Alentejo, 48 na Ilha dos Açores e 17 no Arquipélago da Madeira.O boletim dá ainda conta de mais 28 pessoas em internamento, num total de 923 pessoas hospitalizadas, sendo que mais cinco estão nos cuidados intensivos, aumentando para 200 os doentes internados em UCI.Há ainda mais 1500 pessoas recuperadas da doença.