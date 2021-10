Oito mortos e 719 infetados por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal

Oito pessoas morreram vítimas de Covid-19 e 719 foram infetadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, segundo o relatório da DGS desta terça-feira.Lisboa e Vale do Tejo registou o maior número de novos infetados, com 294 casos. No Norte foram confirmados 211 novos casos.O número de casos ativos baixou para 29 837, menos 330 que ontem. Nas últimas 24 horas recuperaram 1041 pessoas.O número de doentes internados baixou esta terça-feira. Em enfermaria estão menos 11 pessoas, num total de 345. Em Unidades de Cuidados Intensivos estão 56 pessoas, menos duas que ontem.A incidência situa-se nos 82,9 casos por 100 mil habitantes a nível nacional e em 82,7 por 100 mil habitantes a nível continenta. O R(t) está agora nos 0,95.