Oito novos padres na Diocese do Porto

O bispo D. Manuel Linda presidiu este domingo à cerimónia de ordenação de oito novos sacerdotes, com idades entre os 27 e os 57 anos, na igreja de São Lourenço, no Porto. Na homilia, desafiou os novos párocos a serem "padres abertos ao futuro"."Se a minha geração imaginava que tinha muito claro as tarefas que devia fazer, a vós, o Espírito do Senhor pede muito mais criatividade, inovação, liderança, carisma para congregar, abertura à novidade, privilegiar do serviço em detrimento da autoridade", referiu D. Manuel Linda, sublinhando a "preciosidade de oito nos padres que tanta falta fazem".O bispo do Porto agradeceu a "disponibilidade e liberdade professadas" pelos novos padres, sublinhando que estes serão a "expressão de uma Igreja sinodal que sabe fazer caminho lado a lado com a totalidade dos seus membros: com os diáconos, com todos os ministérios e, de forma geral, com todo o povo de Deus".Naquela que também é conhecida como a igreja dos Grilos, foram ordenados seis sacerdotes portugueses – formados no Seminário Maior do Porto –, um brasileiro e outro natural do Equador, formados no Seminário Diocesano Missionário ‘Redemptoris Mater’.