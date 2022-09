As vítimas, de ambos os sexos, tinham idades entre os 9 e os 16 anos, e os abusos foram cometidos ao longo de mais de 40 anos, entre 1950 e 1992. Os oito abusadores jesuítas já faleceram, pelo que os processos serão arquivados.



A notícia foi divulgada esta segunda-feira pela Companhia de Jesus e resultou do ‘Serviço de Escuta’, criado em novembro de 2021, com o objetivo de acolher denúncias de casos de abuso sexual sobre menores ocorridos no seio dos jesuítas.









