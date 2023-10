Oito padres suspeitos de abusos voltaram à Igreja

Uma vítima de abusos sexuais na Igreja já manifestou a intenção de pedir uma indemnização, adianta aofonte da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP).A CEP informa ainda que no âmbito do trabalho da Comissão Independente foram afastados oito sacerdotes, tendo regressado ao exercício do ministério seis padres.A CEP informa ainda que estão a receber apoio psicológico oito vítimas e um agressor.