Oito portugueses em navio 'infetado' pelo coronavírus

Há oito cidadãos com passaporte português entre as 3700 pessoas a bordo do navio de cruzeiro ‘Diamond Princess’, que está em quarentena há duas semanas no porto de Yokohama, no Japão. Já foram infetadas 61 pessoas, que foram todas hospitalizadas, mas os oito portugueses não estão contaminados, garantiu a diretora-geral da saúde Graça Freitas.A responsável revelou que os portugueses são cinco tripulantes e três passageiros, mas não há mais informações sobre a sua origem. "Sabemos que têm passaporte português mas não sabemos onde nasceram", disse.Os passageiros a bordo têm contado que estão proibidos de manter conversas em grupo, têm de usar máscara e manter uma distância de um metro uns dos outros. Quanto ao grupo de 20 pessoas que veio de Wuhan e está de quarentena no Hospital Pulido Valente, Lisboa, continuam sem sintomas nem sinal do vírus. Graça Freitas reiterou esta sexta-feira que as autoridades chinesas "têm sido exemplares no controlo do surto".O número de mortos subiu para 637, havendo um total de 31 mil infetados. Esta sexta-feira foi também notícia um estudo da Universidade de Agricultura do Sul da China que identificou o pangolim como o possível hospedeiro que transmitiu o vírus ao Homem.