Oito vítimas de abusos sexuais na Igreja vão receber apoio psicológico

As dioceses estão a custear o apoio psicológico a oito vítimas de abusos sexuais no seio da Igreja e a um abusador, segundo revelação feita pelo presidente da Conferência Episcopal Portuguesa."O nosso objetivo claro, para além da tolerância zero, é que ninguém fique sem apoio da Igreja na cura das suas feridas e do seu sofrimento. Esses apoios serão custeados pelas dioceses, embora de forma centralizada na Conferência Episcopal, por uma questão de igualdade e uniformidade", disse D. José Ornelas.Em relação à situação de crise política que o país atravessa, os bispos apelaram aos partidos que clarifiquem as políticas de apoio aos mais pobres e às instituições de solidariedade da Igreja.