Olival modernizado fixa 39 mil habitantes

A instalação de olival intensivo para a produção de azeite leva a uma maior fixação de população que o olival tradicional, revela um trabalho da Universidade de Jaén, em Espanha. Exemplo disso é Beja, distrito onde os investigadores constataram que "ocorreu um acréscimo de cerca de 600 alunos no Ensino Secundário" entre 2001 e 2017.

O estudo conclui que "17 mil hectares de olivais tradicionais (com apoios públicos) retêm 1400 pessoas, enquanto 7 mil hectares de olival moderno (sem apoios públicos) são capazes de fixar 1200 pessoas". Os investigadores avançam que "a idade média das pessoas, no primeiro caso, excedia os 50 anos, enquanto no segundo caso, devido à existência de muitas crianças, não excedia os 35 anos".

Para José Paulo Martins, da associação ambientalista Zero, estes dados têm, contudo, "de ser vistos com cautela". "É necessário conhecer os dados demográficos exatos", afirma ao CM. Portugal regista 227 mil hectares de olival modernizado a que, segundo avança o estudo, corresponde à fixação de 39 mil habitantes. A investigação ‘Alentejo: A liderar a Olivicultura Moderna Internacional’ é esta terça-feira apresentada nas Jornadas da Olivum, em Beja, no Dia Mundial da Oliveira.