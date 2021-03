Oliveira do Bairro pretende investir dez milhões de euros nas zonas industriais

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro anunciou, esta quarta-feira, que pretende investir dez milhões de euros nas zonas industriais do concelho, com o objetivo de permitir o crescimento físico das empresas, aumentar postos de trabalho e fixar população.

O presidente do município, Duarte Novo, anunciou esta pretensão depois de Assembleia Municipal ter aprovado, por maioria, a revisão orçamentada.

Os 10,3 milhões previstos até 2025 visam potenciar as zonas industriais de Vila Verde, Palhaça, Bustos e Oiã.

"O desenvolvimento económico foi sempre um dos pilares da nossa estratégia e da visão que temos para o concelho", refere o presidente do município.

A iniciativa pretende criar condições para "o crescimento físico das empresas já instaladas", bem como para "o acolhimento de novos projetos empresariais, que vão contribuir para o aumento do número de postos de trabalho e consequente fixação de pessoas e famílias".

A zona industrial de Vila Verde prevê um investimento de cerca de três milhões destinados a infraestruturas e requalificação viária.

A iniciativa define "as acessibilidades, passeios, ciclovias, estacionamento, espaços verdes, iluminação pública, saneamento, energia, água, telecomunicações, etc.", que vão permitir a instalação das empresas, sublinha este município do distrito de Aveiro.

A zona industrial da Palhaça tem previsto o investimento de 3,3 milhões de euros, com 300 mil euros para a aquisição de mais terrenos e o restante valor para infraestruturas e requalificação viária.

Bustos vai contar com um investimento de 2,2 milhões de euros, com 200 mil euros para a aquisição de terrenos, já que para Oiã se prevê um investimento de um milhão de euros destinados para infraestruturas e requalificação viária e 200 mil euros para a aquisição de terrenos.

O projeto é candidato a fundos comunitários e vai avançar com concurso público para a concretização do projeto, que contempla 41 novos lotes.

