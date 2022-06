Omeleta de ovos de codorniz com 12 metros exibida nas Caldas da Rainha

Na abertura do décimo Festival da Codorniz, no Landal, freguesia das Caldas da Rainha que concentra 60% da produção nacional, foi exibida a "maior omeleta de ovos de codorniz" alguma vez confecionada, com doze metros de comprimento.A omeleta gigante, na qual foram utilizados milhares de ovos de codorniz, foi um "ensaio" de preparação para numa próxima edição do evento candidatar-se ao livro de recordes Guinness.A freguesia do Landal registou a marca "capital da codorniz" e segundo a autarquia local, "esta é uma carne cada vez mais apreciada pelas suas caraterísticas saudáveis", sublinhando que "é rica em proteína e aminoácidos essenciais".O festival, que arrancou no dia 2, prolonga-se até domingo, apresentando diversos pratos à base da codorniz.