OMS alarmada com Covid-19 na Europa

A Organização Mundial de Saúde alertou esta quinta-feira para um grande aumento de novos casos de infeção pela Covid-19 na Europa, pela primeira vez em vários meses. Num momento em que muitos países europeus estão a diminuir as medidas de restrição, há "trinta países que registaram aumentos nos novos casos acumulados durante as duas últimas semanas", indicou o diretor da OMS para a Europa, Hans Kluge.Continuam a ser comunicados, em média, cerca de 20 mil novos casos de infeção e 700 vítimas mortais por dia nos países europeus. A situação é mais preocupante em 11 países, incluindo a Suécia, Arménia e Ucrânia, onde a transmissão é considerada muito elevada, tendo já levado a um "ressurgimento muito significativo" de casos. Portugal não se encontra nesta lista. A OMS indicou ainda que, a nível mundial, a pandemia também continua a acelerar, principalmente nas Américas.Os EUA registaram na terça-feira quase 36 mil novos casos de infeção, um novo recorde diário desde 24 de abril. Só os estados do Texas, Florida e Califórnia contabilizaram mais de 5 mil casos cada . Entretanto os estados de Nova Iorque, Nova Jérsia e do Connecticut impuseram uma quarentena obrigatória de 14 dias para os visitantes de oito estados onde a pandemia está a alastrar.A República Checa registou esta quinta-feira 127 novos casos de infeção por Covid-19, o maior número diário em dois meses. O país foi dos primeiros a levantar as medidas de confinamento.A Torre Eiffel, em Paris, reabriu esta quinta-feira aos turistas, mas sem elevadores, o que significa que os visitantes têm de subir 674 degraus a pé para admirar a vista. A máscara é obrigatória.Cabo Verde registou esta quinta-feira mais cinco novos casos de infeção por Covid-19, o valor mais baixo dos últimos 33 dias, mas suficiente para o país passar a barreira dos mil casos (1003).O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças de Atlanta, nos Estados Unidos, estima que mais de 20 milhões de norte-americanos podem já ter contraído a Covid-19, um número 10 vezes maior do que o balanço oficial das autoridades.