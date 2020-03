OMS declara: “Europa é o novo epicentro de coronavírus"

A Europa é agora o "novo epicentro" da pandemia de coronavírus que já fez mais de cinco mil mortos em todo o Mundo, afirmou ontem o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Adhanom Ghebreyesus, referindo-se ao rápido alastramento da doença no continente europeu por contraste com o recuo registado na China, onde o surto teve a sua origem.

O governo espanhol vai declarar este sábado o estado de emergência em todo o país, que permite limitar a circulação de pessoas e veículos para tentar conter a epidemia e racionar o uso de bens essenciais.





A Bulgária adotou medidas semelhantes, enquanto a Alemanha, Estónia e Croácia mandaram fechar as escolas. A Grécia encerrou museus e locais arqueológicos e a Dinamarca e a Polónia anunciaram o encerramento das fronteiras à entrada de todos os não nacionais.O forte clamor popular forçou o arcebispo de Roma, Angelo de Donatis, a voltar atrás na sua decisão de mandar fechar as igrejas da capital italiana. Fiéis insurgiram-se contra "colocar Cristo de quarentena" e até o Papa Francisco aconselhou a não tomar "medidas drásticas".O governo chinês enviou um grupo de especialistas e 30 toneladas de equipamento médico para ajudar as autoridades italianas na luta contra a Covid-19.A rainha Isabel II de Inglaterra cancelou os compromissos oficiais para os próximos dias, enquanto o governo britânico anunciou que as eleições municipais marcadas para maio serão adiadas para o próximo ano.