O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertou ontem que uma vacina “por si só não será suficiente” para acabar com a pandemia de Covid-19. “Uma vacina vai complementar as outras ferramentas que temos, não vai substituí-las”, afirmou Ghebreyesus numa reunião do Conselho Executivo da OMS.



As declarações visam sobretudo moderar o otimismo criado pelos recentes avanços no desenvolvimento da vacina, nomeadamente as altas taxas de eficácia demonstradas pelas vacinas da Pfizer e da Moderna. “Inicialmente as quantidades da vacina serão limitadas e, por isso, profissionais de saúde, idosos e pessoas em situação de risco terão prioridade. Esperamos que isso reduza o número de óbitos e permita a resistência dos sistemas de saúde”, disse Ghebreyesus, apelando a que não se levantem prematuramente as medidas que permitem controlar a propagação do vírus.

diretor-geral não fez teste



O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, revelou que não viu necessidade em ser testado após ter ficado de quarentena por ter estado em contacto com uma pessoa infetada. “Eu estava ok, sem sintomas. É o dia 17 [desde o contacto] e segui o protocolo.” disse Ghebreyesus ao voltar ontem ao trabalho.





já foram registados 65 casos dentro da oms



Desde o início da pandemia, as instalações da OMS em Genebra já registaram 65 casos de infeção com o novo coronavírus. “Tivemos alguns casos na semana passada, que se associaram a outros... Todos estão bem” anunciou Maria Van Kerkhove, a principal responsável técnica da OMS para a resposta à pandemia.