OMS quer combater coronavírus para evitar um "incêndio maior"

A missão internacional que integra uma equipa avançada de especialistas da Organização Mundial de Saúde (OMS), para conter o novo coronavírus, chegou esta segunda-feira à China. No dia em que surgiram mais dois casos suspeitos em Portugal - ambos de cidadãos estrangeiros regressados daquele país asiático - a organização liderada por Tedros Adhanom Ghebreyesus centra atenções no contágio de pessoas sem histórico de visitas ao epicentro do vírus da China."A deteção de um pequeno número de casos pode ser a faísca que conduz a um incêndio maior. Mas por enquanto é apenas uma faísca. O nosso objetivo continua a ser a contenção", alertou esta segunda-feira o representante máximo da OMS, numa referência aos casos de transmissão, sem passagem pelo continente asiático, reportados em França, no último domingo , e no Reino Unido, esta segunda-feira. Antes, na rede social Twitter, havia avisado, que "podemos estar só a ver a ponta do icebergue".Em Portugal, os dois novos casos suspeitos são pessoas vindas da China. Um homem brasileiro ficou internado no Hospital São João, Porto, enquanto uma mulher chinesa ficou no Curry Cabral, em Lisboa. Ao final da tarde, a DGS informou que as análises à mulher tinham dado negativo. Os resultados às análises do homem foram revelados ao final da noite, também eles negativos.A Direção-Geral da Saúde avançou esta segunda-feira ao final da tarde que o quinto caso suspeito de infeção pelo novo coronavírus em Portugal - de uma mulher chinesa, que tinha sido encaminhada para o Hospital Curry Cabral, em Lisboa - teve resultado negativo. As análises àquela doente regressada da China, realizadas no Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, com base em duas amostras biológicas, determinaram o resultado.O primeiro-ministro, António Costa, e a ministra da Saúde, Marta Temido, inauguraram os Centros de Saúde de Ramalde (em funcionamento há cerca de um ano) e da Batalha, no Porto. No final, António Costa e Marta Temido evitaram responder às perguntas dos jornalistas.é o número de mortos pelo novo coronavírus para o qual aponta o último balanço da Organização Mundial de Saúde (OMS), publicado esta segunda-feira ao final do dia. Uma das vítimas mortais foi registada fora da China, nas Filipinas. Mais de 40 mil foram infetados pelo coronavírus.Um cidadão britânico infetou, pelo menos, cinco pessoas com o novo coronavírus num resort de esqui francês, para onde viajou via aeroporto de Genebra, Suíça, no mês passado.