OMS testa três medicamentos para tratar doentes internados com Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) vai iniciar uma nova fase de ensaios clínicos de medicamentos contra a covid-19, testando três medicamentos em pacientes hospitalizados, estando a recrutar participantes também em Portugal.

Os testes fazem parte da nova fase do ensaio clínico Solidarity, da OMS, que entra na fase Solidarity Plus para testar a eficácia dos medicamentos artesunate (do laboratório farmacêutico IPCA), usado para tratar casos graves de malária; imatinib (Novartis), usado para tratar alguns tipos de cancro; e infliximab (Johnson and Johnson), usado para tratar doenças do sistema imunitário, como artrite reumatoide.

Os medicamentos foram doados pelas farmacêuticas para a realização do ensaio clínico que decorre em 52 países, incluindo Portugal.