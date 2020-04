Oncologista explica quais os doentes que correm mais riscos com o coronavírus

A oncologista Joana Augusto explica quais os doentes oncológicos que correm mais riscos e como podem precaver-se.- Podemos dividir os doentes com cancro em dois grupos: os que se encontram em vigilância sem doença ativa e aqueles que apresentam doença ativa ou estejam sob tratamento oncológico (quimioterapia, imunoterapia ou terapêuticas-alvo). No primeiro grupo, dado os doentes não se apresentarem sob terapêutica que comprometa o sistema imunitário, o risco de infeção é semelhante ao da população em geral. No segundo grupo, seja pela doença oncológica ativa ou pelo tratamento instituído, os doentes apresentam o sistema imunitário deprimido e por isso são uma população de risco para a Covid-19.- A indicação é, na maioria dos casos, para manter os tratamentos, após discussão com o oncologista assistente. Deve haver especial atenção às medidas preventivas, nomeadamente evitar contactos com outras pessoas, respeitar a etiqueta respiratória, proceder à correta higienização das mãos, limitar as idas aos hospitais às estritamente necessárias e de duração o mais curta possível. Em caso de sintomas de alerta (febre, tosse, dificuldade respiratória), contactar imediatamente via telefone ou email a unidade de Oncologia que os segue e/ou a linha SNS 24. Independentemente do status da doença oncológica, o doente deve procurar esclarecimento junto da unidade de Oncologia em que é seguido. Consultas não urgentes (vigilância) serão adiadas ou transformadas em teleconsulta.