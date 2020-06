Oncologista vai administrar Centro Hospitalar do Algarve

A oncologista Ana Castro vai ser a nova presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA).A médica substitui Ana Paula Gonçalves, que exerce o cargo desde setembro de 2017. O CM tentou contactar Ana Castro, mas não obteve resposta.Já Paulo Neves, apontado como vogal executivo na futura administração, não confirmou a nomeação, afirmando apenas ao: “seria precoce manifestar-me, cabe ao Governo”.Paulo Neves é consultor nas áreas do turismo e Saúde e docente do ISCTE e foi, até 2012, administrador da Caixa Saúde.Ao, Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos, disse que mudança peca por “tardia” pois “a atual administração não deixará saudades”.