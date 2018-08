Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Onda de calor coloca quinze distritos sob aviso amarelo

Temperaturas altas chegam a Portugal no fim de semana e ficam até terça-feira.

Por Bernardo Esteves | 07:43

Quinze distritos vão estar sob aviso amarelo por causa do calor durante o fim de semana. Apenas Bragança, Vila Real e Viseu escapam ao aviso do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.



As temperaturas máximas deverão atingir os 39 graus em Santarém e Évora, 37 em Lisboa, 33 em Faro e no Porto. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu mesmo uma informação especial para explicar quais as causas da onda de calor.



"Devido a uma corrente de leste que vai estabelecer-se a partir de sábado [hoje], teremos uma subida generalizada das temperaturas, sendo esta uma situação característica do período de verão", afirma o IPMA, frisando que "o anticiclone dos Açores estende-se em crista até ao golfo da Biscaia e, em combinação com a depressão térmica, dá origem a uma corrente de leste, com o transporte de uma massa de ar quente e seco com trajeto pela Península Ibérica e Marrocos".



O IPMA avisa que as temperaturas máximas poderão mesmo chegar aos 40 graus em algumas regiões do Alentejo e Vale do Tejo. A Proteção Civil alertou para o risco máximo de incêndio florestal no Interior Norte e Centro, Minho, Douro Litoral e a norte do Alentejo. O vento soprará fraco a moderado do quadrante leste e por vezes forte.



Segundo o IPMA, o tempo quente e seco deverá manter-se pelo menos até terça-feira. O IPMA deixa claro que as temperaturas não atingirão valores registados na onda de calor que atingiu Portugal no início do mês.