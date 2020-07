Onda de calor leva milhares às praias

Com grande parte do País com temperaturas superiores a 30 graus, foram muitos os que este domingo rumaram às praias (de mar e fluviais) para passar um verdadeiro dia de verão.









Às 15h00, mais de 70 praias estiveram mesmo com ocupação plena, de acordo com a aplicação Infopraias, da Agência Portuguesa do Ambiente. No entanto, ao longo do dia, as ‘bandeiras’ foram mudando nalguns areais, quer devido à saída de pessoas quer à chegada de mais veraneantes durante a tarde.

Nesta época balnear, devido à pandemia de Covid, há novas regras nas praias. As bandeiras ou semáforos de lotação podem ser verdes (ocupação baixa, um terço da lotação), amarelas (ocupação elevada, dois terços) ou vermelhas (ocupação plena). Deve ser mantido distanciamento de pelo menos 1,5 metros entre utentes (que não façam parte do mesmo grupo) e de 3 metros entre chapéus de sol, toldos ou colmos.





A GNR de Braga teve de limitar, este domingo, o acesso à praia fluvial de Adaúfe, causando a revolta de alguns condutores. Esta praia tem sido muito procurada e ontem foi uma das que teve ocupação plena.

Piscinas encerradas

As piscinas municipais em várias localidades estão encerradas este ano, pelo que muitos nadadores-salvadores que aí trabalhavam estão a prestar serviço nas praias do litoral.