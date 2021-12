Onda de três metros destrói passadiços na Figueira da Foz. Veja as imagens

Uma onda de cerca de três metros galgou a barreira na praia do Cabedelo, na Figueira da Foz, esta quinta-feira á noite. Os novos passadiços ficaram destruídos e a estrada esteve cortada durante algum tempo.Esta era uma situação prevísivel, devido à forte intensidade marítima que se tem verificado nos últimos dias. A situação foi agravada devido às obras do plano de requalificação feitas no local. O rebaixamento feito na estrada impede a formação de uma barreira, deixando "livre trânsito" para que a água do mar consiga entrar.A situação pode voltar-se a repetir nos próximos dias, já que se prevê um aumento da agitação marítima até segunda-feira.