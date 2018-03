Ondas até 11 metros deixam sete distritos em alerta laranja

Vagas chegam no sábado às costas de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa.

15:21

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu um aviso para o fim-de-semana para várias regiões costeiras do país, onde se prevê a formação de ondas de noroeste com 5 a 6,5 metros, podendo atingir os 10 a 11 metros de altura máxima.