Onde devo guardar a máscara quando não estou a usar? Veja aqui as recomendações da DGS

A forma como transporta e guarda a máscara é importante para uma utilização segura e eficaz da mesma. Quando não está... Publicado por Direção-Geral da Saúde em Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2021

A Direção-geral da Saúde divulgou, esta quinta-feira, a forma mais correta para transportar e guardar a máscara de proteção para tornar a sua utilização "eficaz e segura".Segundo as autoridades de saúde quando não está a utilizar a máscara deve "mantenha-la num invólucro fechado, respirável, limpo e seco".A DGS lembra ainda, na publicação no Facebook, que "deve lavar as mãos antes de a colocar e antes de a remover"."Cuide de si, cuide de todos", termina, assim, a mensagem das autoridades de saúde.