Este ano há mais 21 praias em Portugal com bandeira azul, num total de 393 distinções, que constituem um novo máximo absoluto. Cerca de metade deste aumento tem que ver com a reentrada de 11 praias do concelho de Cascais, como Carcavelos, Parede e S. Pedro do Estoril.









Nos últimos cinco anos, as praias cascalenses ficaram de fora, porque a autarquia discordava dos critérios da Associação Bandeira Azul Europa (ABAE). Para assinalar a reconciliação, o anúncio das distinções foi feito esta quinta-feira no Centro de Interpretação Ambiental da Pedra do Sal, em Cascais. Foi precisamente no concelho de Cascais que em 1987 foi “hasteada a primeira bandeira azul”, recordou José Archer, presidente da ABAE, salientando que agora o número de galardões “é quase 15 vezes superior ao de há 25 anos”.

Das 393 praias distinguidas, 343 são costeiras e 50 fluviais. Há sete praias que se estreiam na lista: Alqueva (Portel), Azenhas Del Rey (Alandroal), Praia Velha (Marinha Grande), Ronqueira (Tábua), Aquário (Porto), Faial (Vila Verde) e Ponte do Bico (Braga). Houve, por outro lado, seis praias que foram excluídas: Dona Ana (Lagos), Castelo do Queijo (Porto), e Furnas de St. António, Piscinas do Cais, Sargentos e Ribeira dos Pelames, todas nos Açores.





O Algarve continua a ser a região com mais praias distinguidas (86), seguindo-se a região Norte (82), Tejo (77), Centro (50), Açores (42), Alentejo (40), e Madeira (16). As 393 praias estão distribuídas por 102 municípios, com Vila Verde, Tábua e Alandroal a candidataram-se pela primeira vez. Além das praias, foram premiadas este ano oito marinas (+2) e 20 embarcações ecoturísticas (+9), num total de 431 bandeiras azuis, mais 32 do que em 2021.