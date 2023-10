Operação "Bullying é para fracos" da PSP arranca hoje em todo o país

A Polícia de Segurança Pública (PSP) inicia esta segunda-feira a operação "Bullying é para fracos" em todo o país, promovendo ações de sensibilização direcionadas para alunos, pais/encarregados de educação, professores e auxiliares.

Em comunicado, a PSP adianta que até 20 de outubro, data em que se assinala o Dia Mundial do Combate ao 'Bullying', irá promover ações de sensibilização sobre a temática do 'bullying' e 'cyberbullying', e levar fazer uma campanha nas redes sociais com "partilha de conteúdos que incidem na prevenção deste fenómeno e na forma como as pessoas podem ajudar as vítimas deste crime e o próprio agressor".

De acordo com dados da PSP, no último ano letivo foram registadas pelas Equipas de Proximidade da Escola Segura 2.708 ocorrências, 138 das quais relacionadas com situações de 'bullying' (5,1% das ocorrências) e 38 com situações de 'cyberbullying' (1,4%).