Operação inovadora dá esperança a jovens no Centro materno-infantil do Norte

"Tão importante quanto o procedimento é depois o seguimento destas doentes", explicou, recomendando que " sejam tratadas a partir dos 18 e 19 anos". A intervenção representa o primeiro passo para o tratamento contra a infertilidade.

Há uma nova esperança para as jovens mulheres com síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser poderem vir a ser mães.Uma cirurgia inovadora, que já foi realizada a três pacientes do Centro-Materno-Infantil do Norte (CMIN) permite agora tratar a doença caracterizada pela ausência de vagina ou encurtamento do canal vaginal, ausência de menstruação e de útero.Matilde Rodrigues, de 18 anos, natural do Porto, foi uma das jovens submetidas ao procedimento inovador. A intervenção correu "muito bem".Matilde foi diagnosticada aos 12 anos numa consulta. Tinha como sintoma a ausência de menstruação. Depois do procedimento, sente-se "mais segura" e confiante para servir de voz a outras mulheres.O síndrome só é detetado através de exames ginecológicos. "Na maior parte dos casos o diagnóstico é feito numa fase um pouco mais tardia da vida da mulher", disse Hélder Ferreira, coordenador da unidade de Cirurgia Minimamente Invasiva do CMIN.A nova técnica dura uma hora em bloco operatório e recorre a uma abordagem minimamente invasiva, também conhecida como ‘minilaparoscopia’.