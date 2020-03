Operário de alumínios infetado com coronavírus por cliente

O primeiro caso em Trás-os-Montes de infeção com a Covid-19 é um homem de 53 anos de Mirandela. A infeção foi contraída numa deslocação em trabalho à zona do Porto, onde o trabalhador de uma empresa de alumínios esteve em casa de um cliente, a trocar janelas.



Dias mais tarde, o cliente testou positivo com Covid-19, e alertou todas as pessoas com quem tinha contactado. Seguindo as indicações da SNS 24, o trabalhador foi encaminhado para o hospital de referência do Porto, para realizar o teste, que deu positivo. Os familiares próximos, bem como as pessoas com quem esteve, estão também de quarentena.





O homem é treinador das camadas jovens do GD Cachão, pelo que os atletas e quem com ele contactou também estão de quarentena.