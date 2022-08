O orçamento global do programa Erasmus+ quase duplicou em relação ao ciclo anterior, com destaque para as ilhas e para jovens do Interior e com menos oportunidades, informou a Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade. Os valores aprovados atingem os 17,2 milhões de euros.









Segundo os dados apresentados, do orçamento global 7,5% foram aprovados nas ilhas, 17% dos programas abrangem jovens e instituições do Interior, e os jovens com menos oportunidades são destinatários de metade deste investimento.