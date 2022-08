Um grupo de orcas atacou um segundo veleiro na mesma noite em que outra embarcação foi ao fundo a cerca de seis milhas, o equivalente a 11 quilómetros, de Sines, uma notícia avançada pelo Correio da Manhã.





Este segundo caso ocorreu também de madrugada e envolveu um pequeno veleiro que se dirigia do Algarve para Lisboa, com dois homens a bordo, acordados pelo barulho do impacto. O leme foi mordido e a embarcação acabou por ser transportada para uma doca seca. Menos sorte teve a outra embarcação, que afundou. Os cinco tripulantes, todos da mesma família, foram salvos pela Marinha.