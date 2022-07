Um veleiro sofreu danos no leme e no casco depois de ter sido abalroado por quatro orcas na costa algarvia, próximo da fronteira com Espanha. O caso aconteceu na noite da passada quarta-feira, em águas portuguesas.



Segundo um jornal local espanhol, a embarcação (com oito metros de comprimento) ficou com a lâmina do leme danificada e sofreu várias pancadas no casco.









