Orcas regressam ao Algarve duas semanas depois

Pela segunda vez no espaço de duas semanas, uma família de orcas foi esta sexta-feira avistada ao largo da costa algarvia, entre Lagoa e Portimão. O CM captou o momento surpreendente a bordo de uma embarcação de observação de golfinhos.





Os animais marinhos de grandes dimensões começaram a ser avistados logo pela manhã, a cerca de quatro milhas a sul da praia de Benagil, no concelho de Lagoa. “Nós observámos em dois passeios um grupo de três orcas, que era composto por um macho com cerca de sete metros e duas fêmeas com quase seis metros”, recordou aoTiago Torcato, tripulante da embarcação Dreamer, da empresa Dream Wave. No entanto, há relatos de que o grupo era maior e tinha, pelo menos, seis elementos. Os cetáceos da família dos golfinhos continuaram a viagem para sudoeste e andaram a cerca de quatro milhas da costa, o que corresponde a cerca de 7 quilómetros.

A razão de se aproximarem tanto da costa está relacionada com a procura de atuns para se alimentarem. "Há muitos atuns que se deslocam nesta altura do ano para o mar Mediterrâneo para desovar e as orcas aproximam-se da costa para irem atrás deles", explicou ainda Tiago Torcato, a bordo da embarcação de observação de golfinhos.





No final do mês de julho, uma família de quatro orcas foi avistada ao largo da costa, entre Carvoeiro e Ferragudo.