Ordem acusa ministério de "incapacidade" para manter médicos nos SNS

A Ordem dos Médicos (OM) recusou esta segunda-feira que Portugal enfrente um problema de formação de especialistas, acusando o Ministério da Saúde de "incapacidade" para manter estes clínicos no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

"A OM reitera que, mesmo em cenário de grande dificuldade do SNS, continuará a fazer os possíveis para que a capacidade formativa não seja reduzida, mas insiste que o principal fator que limita esta capacidade está diretamente ligado à incapacidade do Ministério da Saúde (MS) em manter os médicos no sistema público e de fazer novas contratações", adiantou a instituição.

Esta posição da ordem liderada por Miguel Guimarães surge depois de o secretário de Estado Adjunto da Saúde ter dito no sábado à Lusa que é a OM quem define as vagas para a formação de especialistas e que aquelas ficam aquém das necessidades das instituições de saúde.