Ordem dos Enfermeiros denuncia "caos" no Estabelecimento Prisional de Matosinhos

A Ordem dos Enfermeiros denunciou estta quarta-feira um "cenário de caos" no Estabelecimento Prisional de Santa Cruz do Bispo, em Matosinhos, devido à falta de profissionais, sobrelotação e condições desumanas de higiene e alojamento.



Em comunicado, os enfermeiros relatam que, numa visita de acompanhamento à cadeia, nomeadamente à ala masculina, que inclui uma clínica de doenças mentais, detetaram situações que colocam em risco a saúde dos utentes e profissionais.





A clínica tem lotação para 90 pessoas, mas acolhe, atualmente, 187, acusam."Num dos espaços estão 19 pessoas amontoadas, o mesmo espaço onde dormem, comem e fazem as suas necessidades", reforçam.A Ordem relata que é "manifesto o odor a urina, num cubículo sem distanciamento entre as camas, que são apenas estrados, onde abundam as moscas".Outro dos problemas apontados passa pelo não cumprimento de práticas elementares de controlo de infeção como a higienização de colchões da cama, das mãos ou limpeza dos espaços físicos, sublinha.As normas de dotações seguras estão "também longe de serem cumpridas", acusam os enfermeiros, acrescentando que durante a noite há apenas um enfermeiro para todo o estabelecimento prisional, com 402 pessoas, das quais 187 estão na clínica de doenças mentais.Perante o "cenário de caos" encontrado, a Ordem dos Enfermeiros apela à implementação urgente de procedimentos de segurança no estabelecimento."Desta situação foi dado conhecimento à direção do estabelecimento prisional", conclui.A agência Lusa tentou obter esclarecimentos da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, mas sem sucesso até ao momento.