Ordem dos Enfermeiros pede reforço de equipamento de proteção e mais testes ao coronavírus

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros voltou esta sexta-feira a pedir mais equipamento de proteção individual contra a covid-19 e que sejam feitos testes de despistagem aos enfermeiros sem sintomas, mas que estiveram em contacto com doentes.

Em declarações aos jornalistas após uma audiência com o Presidente da República, Ana Rita Cavaco insistiu no "reforço de proteção individual" para enfermeiros, sublinhando que é preciso que esse material (máscaras, luvas, fatos...) "chegue para qualquer hora".

De acordo com a bastonária, as máscaras cirúrgicas, em particular, devem igualmente ser distribuídas aos utentes dos hospitais, com ou sem diagnóstico de covid-19.