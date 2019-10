Ordem dos fisioterapeutas quer travar falsos profissionais

Os fisioterapeutas já contam com uma Ordem profissional para os representar.O diploma, publicado esta segunda-feira em Diário da República, revela que a entidade, para além de regular o acesso e exercício da profissão, tem ainda como missão travar pessoas que se façam passar por fisioterapeutas, como massagistas e ‘endireitas’ - nome pelo qual são conhecidas popularmente todos aqueles que, sem formação médica, dizem conseguir tratar lesões.Além de denunciar situações deste cariz, a Ordem poderá constituir-se "assistente em processo -crime", pode ler-se.Para a Associação Portuguesa de Fisioterapeutas (APF), esta é uma atribuição "importante", já que "será mais fácil e seguro ao cidadão ter a certeza que é um fisioterapeuta que presta cuidados de fisioterapia, se este exigir ao profissional de saúde o seu número de inscrito na Ordem, pois esse é um garante legal para o exercício", disse aoPedro Rebelo, presidente da APF.O diploma, que entra em vigor no dia 31 deste mês, obriga a que todos os fisioterapeutas tenham de se inscrever na Ordem, de forma a obter a cédula profissional que garante o exercício de funções.A inscrição terá de decorrer no prazo de um ano. De acordo com os dados fornecidos aopela APF, em Portugal existem 12 891 fisioterapeutas. Deste total, apenas 1400 trabalham no Serviço Nacional de Saúde.