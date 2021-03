Ordem dos Médicos acusa IGAS de branqueamento no caso do surto de Covid-19 em lar de Reguengos de Monsaraz

A Ordem dos Médicos (OM) lamenta não ter sido ouvida pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) no inquérito ao surto de Covid-19 no lar de Reguengos de Monsaraz e aponta a uma tentativa de branqueamento da atuação das autoridades regionais – Administração Regional de Saúde do Alentejo, Autoridade de Saúde Regional e Local e entidades municipais.



Inquérito assinala "responsabilidades deontológicas" aos médicos durante o surto que vitimou 18 pessoas mas, aos jornalistas, o bastonário Miguel Guimarães disse que "não é competência da IGAS falar em questões deontológicas". "Temos de aguardar pelos relatórios verdadeiramente independentes, não em relatórios que servem apenas para branquear uma situação grave do País", disse.

