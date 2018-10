Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ordem dos Médicos ataca pesquisas de saúde na 'net'

Página na Internet indica aos doentes e profissionais como devem agir em situações clínicas.

Por Francisca Genésio | 01:30

A Ordem dos Médicos (OM) quer combater a falta de literacia em Saúde e, por isso, implementou o projeto Escolhas Criteriosas em Saúde, uma página na internet que já conta com 90 recomendações para os doentes e profissionais de Saúde e que pretende acabar com o 'Dr. Google' - pesquisas de conteúdos de Saúde na internet.



"99,9% dos sites são mentirosos, corruptos ou comerciais, por isso o Choosing Wisely é diferenciado e necessário, é algo benéfico e de confiança", explicou o médico Vaz Carneiro.



O site serve para aconselhar, de forma responsável, "em casos de dores mais ou menos constantes que aparecem e que as pessoas não sabem o que hão de fazer, se devem ir ou não ao médico, se aquilo obriga ou não a fazer algum exame", esclareceu o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães.



As recomendações são feitas pelos Colégios da Especialidade da OM e estão organizadas, no site, por áreas. O projeto, criado em 2012 nos EUA, tem ainda como objetivo reduzir "o número de pessoas que recorrem à Urgência quando o problema pode ser resolvido em Unidades de Cuidados Primários", assim como os exames complementares de diagnóstico, explicou o bastonário.



PORMENORES

Constipação: o que tomar?

Na lista de recomendações da OM surge: "Não tomar antibióticos na maioria das infeções respiratórias superiores - constipações -, exceto se prescritos pelo médico." Segundo a OM, os antibióticos combatem bactérias e não vírus, os causadores da maioria das infeções.



Tempo de espera

A Ordem dos Médicos vai ter, em breve, segundo o bastonário, um outro projeto "inovador" de informação sobre os tempos indicados de consulta por especialidade. O objetivo é fazer com que os pacientes percebam onde é que têm de recorrer.