A Ordem dos Médicos (OM) defende a mudança de critérios de vacinação contra a Covid-19, privilegiando o fator idade. Segundo a OM, vacinar primeiro os mais velhos permitirá facilitar a “identificação dos grupos-alvo e reduzir a mortalidade, morbilidade e pressão nos serviços”. Para justificar, a entidade liderada por Miguel Guimarães frisa que “a taxa de letalidade varia de cerca de 0,3% na faixa dos 50 aos 59 anos até aos 13,6 por cento acima dos 80 anos”.









Num ofício enviado à ministra da Saúde, Marta Temido, a OM argumenta que “os profissionais e os residentes em lares, unidades de cuidados continuados e aqueles idosos que são acompanhados diretamente pelas famílias, beneficiariam da vacina logo numa primeira fase”. Até 31 de dezembro a Covid-19 esteve associada a 4717 óbitos de pessoas com mais de 80 anos, do total de 33 864 infetados neste grupo.

No que concerne aos profissionais de saúde, a OM defende que o fator idade e doenças associadas deveriam ser considerados na seleção inicial, “independentemente da unidade de saúde, região do País ou setor” em que desenvolvam a sua atividade.





Na missiva, a Ordem dos Médicos manifesta “preocupação com a falta de critérios de operacionalização para os profissionais de saúde que não trabalham no Serviço Nacional de Saúde e para os cidadãos que são seguidos exclusivamente a nível hospitalar no SNS e aqueles que são seguidos apenas nos setores social e privado”.





A campanha de vacinação arrancou no domingo em Portugal, à semelhança de outros países da União Europeia. A vacina é facultativa, gratuita e universal, sendo assegurada pelo SNS. As primeiras vacinas foram administradas a profissionais de saúde de hospitais públicos e de agrupamentos de centros de saúde.