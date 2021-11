Ordem dos Médicos Dentistas reage a denúncia do Sindicato dos Médicos Dentistas

Após a denúncia do Sindicato dos Médicos Dentistas, noticiada pelo CM, relativa ao alegado mau-estar com a Ordem dos Médicos Dentistas devido à ausência da entidade sindicalista no Congresso Nacional que se realiza em Braga, a Ordem reagiu ao pedido de esclarecimento do CM afirmando que "não existe qualquer desconforto".

Segundo a mesma entidade, "o Sindicato dos Médicos Dentistas contactou a Comissão Organizadora do 30º. Congresso da OMD em julho, numa altura em que a Expodentária já estava totalmente esgotada". A instituição refere ainda que os convites são apenas enviados a entidades institucionais com as quais a Ordem mantém parceria, os restantes elementos da comunidade de medicina dentária devem proceder a uma inscrição.

Relativamente à expulsão de membros do Sindicato dos Médicos Dentistas do parque de estacionamento do Congresso, a Ordem explica que "não estando o Sindicato dos Médicos Dentistas inscrito no evento não pode dispor das instalações afetas ao Congresso ou à Expodentária para qualquer iniciativa própria".

O esclarecimento vem depois de a entidade sindicalista denunciar a sua indignação e incompreensão por não poder estar presente no maior evento de medicina dentária em Portugal que acontece, este ano, na cidade bracarense.

O Congresso Nacional da Ordem dos Médicos Dentistas decorre até amanhã, dia 6 de Novembro, em Braga.