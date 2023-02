A Ordem dos Médicos entrega esta quarta-feira ao ministro da Saúde o Relatório da Carreira Médica, “documento estruturante com propostas para uma mudança de fundo que abrange todos os setores de atividade”.Uma das propostas passa por aplicar no continente o tipo de convenção que existe na Madeira, e que poderia baixar os tempos de espera nas consultas de especialidade. “Na Madeira, os médicos que exercem no privado podem aderir à convenção e receber os doentes do SNS que já ultrapassaram o Tempo Máximo de Resposta Garantido”, explica aoo bastonário Miguel Guimarães.