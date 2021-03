Ordem dos Médicos quer dados de inquérito a surto mortal em lar de Reguengos de Monsaraz

A Ordem dos Médicos (OM) vai pedir "com urgência" os documentos relativos ao inquérito ordenado pelo Ministério da Saúde ao surto de Covid-19 no Lar de Reguengos de Monsaraz para os analisar e se poder pronunciar. A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde admite "responsabilidade deontológica" dos médicos que recusaram visitar a instituição.



A OM diz que tomou conhecimento dos resultados do inquérito pelas notícias. Na sequência de uma outra fiscalização, esta do Instituto de Segurança Social, foram aplicadas duas contraordenações ao Lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva, por falta de condições de higiene e pessoal qualificado. Fonte do lar esclarece que reportam a 2019 e "nada têm a ver com o surto" que fez 18 mortes no ano passado

