Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ordem dos Médicos regulamenta dispensa do segredo profissional

Proposta está em discussão para sugestões durante 30 dias.

Por Sónia Trigueirão | 12:31

Com mais de uma centena de pedidos de escusa do segredo profissional por ano, a Ordem dos Médicos decidiu criar um regulamento.



A proposta foi esta segunda-feira publicada em Diário da República e está em discussão pública. Quem quiser fazer sugestões tem 30 dias para o fazer.



A decisão de criar um regulamento para a dispensa do sigilo teve como base o facto de existirem casos em que os profissionais têm que se defender, nomeadamente quando estão envolvidos em acusações de negligência e têm de mencionar alguns dados clínicos.



A proposta especifica que o pedido é dirigido ao bastonário e que deve ser enviado um resumo do caso clínico.