Ordem dos Médicos revoga suspensão a ativista anti-vacinação da Covid-19

O Conselho Superior da Ordem dos Médicos revogou a pena de seis meses de suspensão da atividade médica aplicada, há quase 3 anos, à médica anestesiologista Margarida Oliveira. Recorde-se que a mesma foi uma das fundadoras do movimento ‘Médicos pela Verdade’, que realizou várias manifestações públicas contra o plano de vacinação anti-Covid 19.

Margarida Oliveira tinha sido condenada pelo Conselho Disciplinar Regional do Sul da Ordem dos Médicos, com a decisão tomada em Fevereiro de 2021. O processo disciplinar surgiu após várias queixas feitas contra a médica, que a Ordem dos Médicos juntou num único processo de caráter disciplinar. Em causa, como o órgão máximo dos médicos considerou na altura, estiveram "declarações, publicações na internet e recomendações da médica passíveis de causarem prejuízo à saúde pública no âmbito da pandemia de Covid-19".

Após a punição de seis meses de suspensão aplicada na altura, Margarida Oliveira apresentou vários recursos. A decisão do Conselho Superior da Ordem dos Médicos agora tomada, que já foi comunicada à médica, foi tomada com base na lei 38-A/2023, de 2 de agosto, que amnistiou delitos a propósito da visita a Portugal do Papa Francisco para a realização da Jornada Mundial da Juventude.

O movimento ‘Médicos pela Verdade’, entretanto, foi dissolvido por causa dos processos disciplinares abertos a vários dos seus dirigentes.