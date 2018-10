Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ordem dos Médicos volta ao Conselho Nacional de Saúde

Jorge Simões renunciou à presidência deste órgão consultivo do Governo.

Por J.S. | 08:24

O bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, avançou que o Conselho Nacional da Ordem decidiu que irá voltar a integrar o Conselho Nacional de Saúde, quando se concretizar a saída de Jorge Simões, que renunciou à presidência deste órgão consultivo do Governo.



Jorge Simões renunciou invocando "motivos pessoais". O presidente demissionário é casado com Marta Temido, que há uma semana tomou posse como ministra da Saúde.



A rutura surgiu há um ano, tendo então Miguel Guimarães afirmado que Jorge Simões "promove a existência de doentes de primeira e segunda categoria consoante as possibilidades".