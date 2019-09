Ordem paga 44 mil euros para ter enfermeira na novela da SIC

A Ordem dos Enfermeiros pagou 44 378 euros, com IVA incluído, para que a telenovela da SIC ‘Nazaré’ tenha uma enfermeira como personagem. Trata-se de Cláudia, interpretada pela atriz Liliana Santos. A situação foi denunciada nas redes sociais por um enfermeiro indignado com o facto de a OE ter apelado aos enfermeiros, por e-mail e no site oficial, para verem a telenovela."Além da distopia de ter a Ordem a recomendar aos enfermeiros que vejam a novela, ainda pagamos por isto", escreveu Mário Macedo no Twitter. A bastonária Ana Rita Cavaco acabou por confirmar e acrescentar mais dados. "A OE patrocinou e deu apoio técnico à personagem da novela ‘Nazaré’ e dá apenas apoio técnico a uma personagem da novela ‘Terra Brava’", afirmou, numa alusão a outra novela da SIC por estrear."A valorização social da profissão também é feita destas iniciativas", escreveu a bastonária no Facebook, frisando não ser "por acaso que enfermeiro foi a palavra do ano em 2018". O contrato foi publicado no Portal Base e refere que o objetivo é a "aquisição de serviços de promoção e difusão da profissão de enfermeiro em programa televisivo". Ana Rita Cavaco critica ainda "a turma da oposição que quer voltar para a OE e já aí está na rua a rasgar as vestes pela forma como exercemos o mandato".A OE gastou também 70 mil euros em pareceres jurídicos relacionados com a sindicância à Ordem efetuada pela Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e que concluiu haver motivo para perda de mandato.Segundo o Portal Base, foi contratado um parecer de 50 mil euros ao catedrático Paulo Otero e outro de 20 mil euros à ASP - Formação e Consultoria. "O objetivo foi defender a OE dos ataques da ministra da Saúde", disse a bastonária.A ASAE não encontrou irregularidades na angariação de fundos da Ordem dos Enfermeiros para financiar a greve cirúrgica. Foram angariados 780 mil euros através de plataformas de financiamento (‘crowdfunding’).A atriz já participou em várias telenovelas de destaque como ‘Espírito Indomável’, ‘Louco Amor’ ou ‘Mar Salgado’. A última tinha sido ‘Alma e Coração’.Liliana Santos começou a carreira como atriz na série de humor ‘Maré Alta’, da SIC, em 2004. Seguiram-se vários projetos na estação.