Ordem para parar obra ilegal em arriba em Albufeira

Trabalhos de escavação e terraplanagem para construir apoio.

Por José Carlos Eusébio | 08:31

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) mandou parar as obras de escavação e terraplanagem que decorriam junto a uma arriba, na praia dos Tomates, em Albufeira. Os trabalhos estavam a ser realizados sem autorização e teriam como objetivo a construção de um apoio de praia.



"Fiquei estupefacta com o que vi", relata ao CM uma frequentadora da praia, que, há poucos dias, se deparou com "uma máquina escavadora e um cilindro remexendo e cavando numa zona protegida junto à falésia".



Fonte da APA explicou ao CM que "aquele espaço é propriedade privada e tratou-se de uma obra que foi iniciada sem autorização da APA, bem como de outras entidades". Por isso, foi decidido "mandar parar" os trabalhos.



O presidente da Câmara de Albufeira, José Carlos Rolo, diz que foi surpreendido com a situação, pelo que mandou os serviços averiguarem o que se passava. "As obras não estavam licenciadas", garantiu o autarca, pelo que foi desencadeado um processo que culminou com o levantamento de "um auto de embargo".



O autarca diz que o dono da obra é "um fundo imobiliário, com sede em Lisboa", que teria como objetivo construir "um apoio de praia".



No concelho de Albufeira, a época balnear começou no dia 15 deste mês, ostentando esta praia a Bandeira Azul.