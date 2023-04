No ano passado foram feitas 1672 queixas contra médicos, uma média de cinco por dia. É um aumento considerável face a 2021 (1320 queixas) e a 2020 (1311 queixas). No total, nos três anos foram abertos 4303 processos disciplinares pela Ordem dos Médicos (OM). É na região Sul que se concentra o maior número de queixas (2374), seguindo-se a região Norte, com 1278, e o Centro, com 657 denúncias.









Ver comentários