Organização ambientalista ZERO reclama com urgência melhor gestão dos rios internacionais como o Tejo

A organização ambientalista ZERO reclama, com urgência, uma melhor gestão dos rios internacionais, nomeadamente do Tejo, apontando caudais muito reduzidos no mês de agosto, com grandes oscilações nas últimas semanas e, nalguns dias, abaixo do estipulado.

O objetivo da organização ambientalista é que "sejam definidos verdadeiros caudais ecológicos, que permitam a sobrevivência dos ecossistemas ribeirinhos e o seu suporte à economia local", conforme justificou em comunicado.

A ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável denunciou que "em agosto, os caudais no Rio Tejo têm-se mantido muito baixos, com elevadas oscilações ao longo dos dias, com impactes no ecossistema ribeirinho e consequências para a economia local".